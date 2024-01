Am Valentinstag in Schwalmtal Romantische Lesung in der Gemeindebibliothek

Romantik zum Valentinstag und Trost, dass am Aschermittwoch der Karneval vorbei ist: Das bietet eine kostenfreie Lesung am Mittwoch, 14. Februar, in der Gemeindebücherei Schwalmtal, Am Markt 2-4 in Waldniel. Um 19 Uhr wird dort die Niederkrüchtener Autorin Christel Netuschil aus ihrem Debütroman „Das kleine Café in der Rue de la Lune“ vorlesen. In dem Roman, der im Juni 2023 erschienen ist, geht es – natürlich – um die Liebe, allerdings um eine, die nicht einfach beginnt. Lucille wird nach Paris gerufen, um das heruntergewirtschaftete Café von ihrer Großtante vor der Übernahme durch eine Patisserie-Kette zu bewahren. Sie kämpft um die Unabhängigkeit der kleinen Patisserie Gibaldi und auch um ihre eigene. Doch die gerät ins Wanken, als sie Tiago kennenlernt – erst recht, da er zum Unternehmen Gibaldi gehört. Überraschend bietet er ihr seine Hilfe an und stellt damit auch sich selbst vor schwerwiegende Entscheidungen. Zum Programm gehört ein süßer Snack.