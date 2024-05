Rettungshubschrauber in Schwalmtal Wieder schwerer Unfall mit einem Pedelec

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Abend des 11. Mais. Ein 56-jähriger Mann aus Niederkrüchten war an diesem Samstag mit seinem Pedelec auf der Gladbacher Straße in Waldniel unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er und stieß dabei vermutlich mit dem Kopf gegen einen Zaun. Der Mann verletzte sich bei dem Aufprall so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Anfänglich gingen die Rettungskräfte davon aus, dass Lebensgefahr für den Niederkrüchtener bestehe. Das bestätigte sich nach der Einlieferung in das Krankenhaus jedoch nicht.