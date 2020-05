Engagement für Betrieb in Schwalmtal : Rettungsaktion für den Ponyhof

Schwalmtal Mit Spenden und Arbeitskraft wollen viele Menschen Familie Bongartz helfen. Sie ist gerührt über die große Anteilnahme und erleichtert: Unter Auflagen sind der Hof, die Reithalle und die Grillplätze ab sofort wieder geöffnet.

Matthias Bongartz ist gerührt. Er hat feuchte Augen beim Anblick der vielen Karten, Briefe, selbst gemalten Bilder. „Mit so einer großen Anteilnahme haben wir nicht gerechnet. Das ist so schön“, sagt der Betreiber von Ponyhof und Maislabyrinth in Schwalmtal. Nach einem Bericht der Rheinischen Post haben sich viele Freiwillige bei Familie Bongartz gemeldet, um sie in schwierigen Corona-Zeiten zu unterstützen. „Sogar ein Rentner aus Viersen war hier, er wird demnächst mithelfen“, sagt der 77-Jährige.