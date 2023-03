Einige Hundert Starter in Schwalmtal Kleiner Radverein lädt zu großer Frühjahrsfahrt ein

500 Bananen, rund 400 Liter Zitronentee, etwa 150 Liter Bouillon – so viel gesunde Verpflegung wird bei der großen Radtouristik-Frühjahrsfahrt des Radsportclubs (RSC) Schwalmtal ausgegeben. Gerade mal 51 Mitglieder zählt der Verein. Das sind ab genug, um mit der Radtouristikfahrt eine Veranstaltung zu organisieren, die einige hundert Radler am Sonntag, 11. März, zwischen 9.30 und 11.30 Uhr, an den Start lockt.