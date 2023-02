Unfall in Schwalmtal Radler stürzt nach nicht beachtetem Stopp-Schild

(busch-) Ein Jugendlicher aus Schwalmtal hat laut Polizei bei einem Unfall am Dienstag ein Stopp-Schild nicht beachtet. Deshalb kollidierte er mit einem Auto, das ein Schwalmtaler (70) steuerte. Nach Angaben der Polizei war der 16-Jährige um 11.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Roermonder Straße in Schwalmtal-Waldniel unterwegs; er kam aus Richtung Niederkrüchten. Laut Polizei beabsichtigte der Radler, auf Höhe der Kreuzung Roermonder Straße / Linde die Fahrbahn zu queren, missachtete dabei das dortige Stop-Zeichen und kollidierte mit dem Wagen des Seniors. Dieser war mit seinem Auto auf der Straße „Linde“ in Fahrtrichtung Waldniel unterwegs. Wegen des Zusammenstoßes stürzte der 16-Jährige, zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, die Polizei informierte die Erziehungsberechtigten.