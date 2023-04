Tatzeit zwischen Sonntag und Montag Polizei sucht Zeugen von zwei Einbrüchen

Nach zwei Einbrüchen in Schwalmtal hat die Polizei im Kreis Viersen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zu den Vorfällen. Die beiden Taten ereigneten sich, so die Meldung der Polizei, entweder am Sonntagabend oder in der Nacht von Sonntag auf Montag; Ziele waren ein Einfamilienhaus und ein Geschäft an der Roermonder Straße in Schwalmtal-Amern.