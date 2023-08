Horror-Crash in Schwalmtal Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Unfall

Nach einem tödlichen Unfall auf der Roermonder Straße in Schwalmtal sucht die Polizei nun Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallhergang machen können. Am Samstagabend war ein 60-jähriger Autofahrer aus Schwalmtal mit seinem Kombi nach rechts von der Straße abgekommen. Der Wagen prallte gegen zwei Bäume. Für die Beifahrerin, eine 21-jährige Frau aus Schwalmtal, kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle in Höhe des Ortsteils Hagen. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.