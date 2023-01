Vorfall in Schwalmtal-Waldniel Polizei sucht Zeugen nach Einbruchsversuch

Die Polizei sucht nach einem Einbruchsversuch in Schwalmtal-Waldniel Zeugen. Sie meldet, dass in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag Unbekannte versucht haben, in ein freistehendes Einfamilienhaus einer Waldnielerin (48) an der Eickener Straße einzubrechen. Sie beschädigten oder entfernten im Außenbereich einige Bewegungsmelder, doch schafften sie es nicht, zwei Fenster aufzuhebeln. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges bemerkt hat, kann seine Beobachtungen bei der Polizei im Kreis Viersen unter der Rufnummer 02162 3770 schildern.