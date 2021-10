Feuerwehr-Einsatz in Schwalmtal : Polizei ermittelt nach Brand auf dem Rösler-Gelände

Schwalmtal Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Nach einer ersten Besichtigung des Brandortes sind am Montag weitere Untersuchungen vorgesehen. Die Schadenshöhe wurde noch nicht beziffert.

Niemand wurde verletzt, aber der Sachschaden ist erheblich. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat es in Waldniel auf dem ehemaligen Gelände der Firma Rösler an der Dülkener Straße gebrannt. Feuerwehr und Polizei wurden um kurz nach 3 Uhr alarmiert, weil ein Anwohner die Rauchentwicklung bemerkt hatte. Nach Abschluss der Löscharbeiten hat das Kriminalkommissariat 1 die Ermittlungen aufgenommen. Ermittelt wird aktuell in alle Richtungen. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, nicht nur in der Nacht, sondern vielleicht auch an den Tagen zuvor im Bereich des Rösler-Geländes und der Dülkener Straße unter der Rufnummer 02162 3770.