Garten in Schwalmtal Hund sorgt für Gefahrenmittelräumung

Schwalmtal · Ein Hund buddelte einen metallischen Gegenstand in einem Garten in Schwalmtal aus. Daraufhin rückte der Kampfmittelbeseitigungsdienst an. Der fand Erstaunliches heraus.

30.05.2023, 17:02 Uhr

Ordnungsamt und Polizei baten den Kampfmittelbeseitigungsdienst um Unterstützung. Foto: Peter Meuter

Beim Buddeln in einem Schwalmtaler Garten ist am Montag ein Hund auf ein verrostetes Metallobjekt gestoßen. Seine beunruhigte Besitzerin alarmierte daraufhin sicherheitshalber die Polizei und das Ordnungsamt: Sie vermutete, es könne sich um einen Sprengsatz aus dem Zweiten Weltkrieg handeln. Nach eingehender Inspektion beschlossen die Behörden, vorsichtshalber das Gefahrenmittelräumkommando einzuschalten. Dieses bat nach seinem Eintreffen alle Beteiligten, den Garten zu verlassen und sich in das Haus zu begeben, um sich so vor einer eventuellen Explosion zu schützen. Die Räumungsaktion begann und endete wenig später ohne kontrollierte Sprengung, dafür mit einer beruhigenden Erkenntnis: Statt einer Weltkriegsmiene befand sich im Gartendreck lediglich ein verrostetes Gartenmöbel. Laut Brüggener Ordnungsamt wirkte der rostige Gartenfund wirklich täuschend echt. Wäre dies nicht der Fall gewesen, hätten auch die langjährigen Experten vom Gefahrenmittelräumkommando wahrscheinlich nicht darauf bestanden, dass die Anwesenden vorsorglich Schutz im Haus suchen würden. Es sei also vonseiten der Hundehalterin absolut richtig gewesen, die Polizei und das Ordnungsamt einzuschalten.

(wittea)