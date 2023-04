Günther Alsdorf spendet für Kinder- und Jugenddorf Waldniel Pilger-Buch erfolgreich verkauft

Günther Alsdorf hat seine eigenen Erlebnisse von 2011 bis 2019 auf unterschiedlichen Etappen des Jakobswegs in seinem reichbebilderten Buch aus dem Selbstverlag festgehalten. Er habe dabei Dinge erlebt, die er und auch andere sich allein mit dem Verstand nicht erklären könnten. So berichtet er etwa von einer Pyrenäen-Überquerung im Jahr 2014, als er plötzlich in Lebensgefahr geriet, oder vom gefährlichen Sturz von einem Felsen, den er 2014 auf dem Abschnitt von Astorga bis nach Santiago überstand und wie durch ein Wunder überlebte. Diese und andere Erlebnisse nach seiner Rückkehr hätten ihn nachdenklich gemacht, Demut erfahren und ihn schließlich dieses Buch schreiben lassen.