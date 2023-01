Katholische Gemeinden in Grefrath und Schwalmtal Ein Pfarrer für neun Kirchen

Wie ein typischer Tag im Leben des Grefrathers aussieht? Das folgt keinem festen Schema. „Diese Woche bin ich beispielsweise jeden Tag in Schwalmtal gewesen“, erzählt Quadflieg, und weiter: „Sonntag war ich zur Taufe in Waldniel, danach war ich bei den Kommunionkindern in Amern, zwischendurch habe ich eine Krankensalbung in Kaldenkirchen gemacht.“ Dann wurde in Grefrath noch das Orgeljubiläum gefeiert und danach hat Quadflieg den Geburtstag von einer Bekannten mitgefeiert. „Etwas Zeit für Privates habe ich dann also doch am Sonntag“, sagt er.