Landmaschinenmechaniker seit fast 50 Jahren Einer einzigen Firma treu geblieben

Mit seiner Zeit bei Peters Landtechnik ist Johannes Winden auch selbst zufrieden: „Es war eine schöne Zeit, sonst wäre ich ja nicht mehr hier“, sagte er an seinem letzten Arbeitstag. Seine Antwort auf die Frage, was ihm an seiner Arbeit als Land- und Baumaschinenmechatroniker am meisten gefallen hat: „Alles. Mir hat die Arbeit vom ersten bis zum letzten Tag Spaß gemacht“, so Winden. Zu seiner Zufriedenheit auf der Arbeit habe vor allem das gute Arbeitsklima in der Firma beigetragen.