Unfall in Schwalmtal : Pedelec-Fahrerin bei Sturz verletzt

Die gestürzte Pedelec-Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Waldniel Pedelec-Räder sind nicht zu unterschätzen. Immer wieder kommt es zu Alleinunfällen. So auch am Samstag auf einem Feldweg neben der Straße Hehler. Die Fahrerin stürzte und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

(hb) Am Samstag kam es gegen 12.30 Uhr auf einem Feldweg neben der Straße Hehler zum Alleinunfall einer 65 Jahre alten Pedelec-Fahrerin aus Viersen. Wie die Polizei berichtet, verlor die Frau aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Dabei verletzte sie sich und wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

(hb)