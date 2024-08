Kreativmarkt in Schwalmtal Die „Blaue Stunde“ am Hariksee und der Plan B fürs Parken

„Blaue Stunde“ ist der Name des Kunst- und Kreativmarktes am Ufer des Hariksees. Eine laue Stunde war diese erst 2022 gestartete Veranstaltungen nicht, was die Besucher angeht. Bei der Premiere zog es um die 4.000 zu den Ständen von 52 Anbietern, im vergangenen Jahr kamen nach Angaben der Gemeindeverwaltung schon rund 7.000 Menschen. Ein schöner Erfolg, der bei Wiederholung in diesem Jahr aber ein organisatorisches Problem schaffen könnte. Bei so vielen Gästen sind auch viele Parkplätze nötig – doch zurzeit ist angesichts des nassen Sommers noch nicht absehbar, ob die erforderlichen Stellplätze in unmittelbarer Nähe des Seeufers genutzt werden können. Doch die Gemeindeverwaltung hat bereits einen Plan B.