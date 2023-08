OSC Waldniel Neuer „Walk of fame“ in Schwalmtal

Der Olympische Sportclub Waldniel, kurz auch OSC genannt, hat sich zum 70-jährigen Vereinsbestehen etwas Besonderes einfallen lassen. Der OSC eröffnet zu seiner Jubiläumsfeier am Freitag, 25. August, einen „OSC-Walk of fame“. Nach Hollywood-Vorbild erhalten die zu Ehrenden, insgesamt 17 Personen, im Waldnieler Dr.-Ernst-van-Aaken-Stadion vor den „OSC-Hütten“ einen Ehrenstein. „Der ‚OSC-Walk of fame’ soll dabei nicht nur ein Dankeschön, sondern auch Zeichen zur Motivation für den Nachwuchs des Vereins sein – im Sinne von ‚vielleicht ist der nächste Ehrenstein für Dich’“, sagt der Vereinsvorsitzende Heinz Küsters.