Gründung in Schwalmtal Neue BUND-Gruppe plant Plakataktion gegen Kiesabbau

Es war eine sehr einfache „Geburt“ im Café Bolten in Lüttelforst. Als „Geburtshelferinnen“ bei der Gründungsversammlung mit dabei waren Almut Grytzmann-Meister, die Vorsitzende der BUND-Kreisgruppe und ihre Stellvertreterin Inge Weuthen. Neben der Kreisgruppe und den Ortsgruppen Niederkrüchten und Viersen gibt es jetzt auch eine BUND-Ortsgruppe in Schwalmtal. Zur Vorsitzenden wählten die zehn Stimmberechtigten einstimmig Anita Draken. Sie machte deutlich, dass es genug zu tun gebe: „Unser Ziel ist es, verstärkt für den Natur- und Umweltschutz sowie den Klimaschutz in und um Schwalmtal tätig zu werden.“