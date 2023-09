Am 1. Oktober Oktoberfest und Heimatshoppen in Schwalmtal

Der Gewerbeverein Schwalmtal lädt für Sonntag, 1. Oktober, zum 5. deutsch-griechischen Oktoberfest auf den Markt in Waldniel ein. Das Fest beginnt um 14 Uhr. Verbunden ist es mit der Aktion „Heimatshoppen“ und einem verkaufsoffenen Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr. Das Oktoberfest soll bis in den Abend dauern, offizielles Ende ist um 20 Uhr. Geplant sind Tänze zu griechischer Musik, Aussteller bieten klassische Herbstwaren und Lebensmittel an, außerdem kulinarische Spezialitäten aus Griechenland und Deutschland.