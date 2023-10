Feiern und „Heimatshoppen“ Souvlaki und Zwiebelkuchen beim Oktoberfest

Die Menschen bummeln über den Platz und stöbern bei den Ausstellern. Honig, Oliven, Olivenöl, selbst gemachte Glückwunschkarten, Pflanzen und Gestecke, Federweißer und „Neller Mädel“ – Krakauer im Brötchen – werden unter anderem angeboten. Kinder können sich schminken lassen, die Erwachsenen unterhalten sich und genießen den Nachmittag. Das diesjährige „Heimatshoppen“ in Schwalmtal hat am Freitag und Samstag stattgefunden, in Verbindung mit der Veranstaltung am Sonntag dürfen auch die wenigen Geschäfte rund um den Marktplatz nochmal öffnen und haben den roten Teppich für die Kundschaft ausgerollt.