Neuer Likör aus Schwalmtal Obstwiesenfreunde ernten für neuen Schwalmtal-Likör

„Wir hatten so viele Vereins-Dechants-Birnen geerntet, dass wir überlegt haben, was wir damit machen“, schildert Paul Schinken von den Obstwiesenfreunden. Die Früchte seien geerntet und dann in der Brennerei abgegeben worden. Ausschließen will Schinken nicht, dass nochmal Obst Grundlage für einen Likör bildet. Die Obstwiesenfreunde kümmern sich um die rund 250 Obstbäume im Gemeindegebiet; dort können etwa Äpfel, Birnen und Kirschen gepflückt werden. Zurzeit sorgen die Ehrenamtler für den Rückschnitt der Bäume: Dieser ist laut Paul Schinken unverzichtbar, damit die Bäume nicht zu viele Früchte tragen und die Äste sich biegen. „Wir suchen permanent Unterstützer“, sagt Schinken.