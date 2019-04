Grenzland : Freiwillige Feuerwehren bilden sich fort

Die Truppmann-2-Ausbildungsprüfung fand auf dem ehemaligen Militärgelände in Niederkrüchten-Elmpt statt. Foto: Birgit Sroka

Grenzland 30 Ehrenamtliche zwischen 18 und 42 Jahren der Freiwilligen Feuerwehren aus Schwalmtal, Niederkrüchten und Brüggen absolvierten den Truppmann-2-Lehrgang mit den Modulen 3 und 4 der Grundausbildung.

Teamgeist war gefragt, vor allem bei der simulierten Waldbrand-Alarmierung. Geprüft wurden die Teilnehmer als gesamte Gruppe, so musste auch jeder auf jeden ein Auge haben. Sirenen heulten auf, die Fahrzeuge positionierten sich am Waldrand. „Jungs, wir machen nass“, befahl Schwalmtals Wehrführer Dirk Neikes. „Verteiler Wasser marsch“, erklangen die Rufe aus den drei Gruppen, als die Rohre einsatzbereit waren.

Direkt nach Karneval startete der Lehrgang mit jeweils vier Unterrichtsstunden montags, mittwochs und sieben Stunden an den Samstagen. In der praktischen Prüfung ging es nun um die technische Hilfeleistung. Ein verunglücktes Auto musste stabilisiert und ohne Schatten ausgeleuchtet werden. Ein dreiteiliger Löschangriff mit Wasserentnahme am offenen Gewässer wurde geprobt, und ein Mensch musste über eine vierteilige Steckleiter von einem Dach geholt werden. Von den 30 Teilnehmern kamen acht aus Brüggen, zehn aus Niederkrüchten und zwölf aus Schwalmtal. Unter den Prüflingen waren vier Frauen.