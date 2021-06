Interview Horst-Ulrich Müller : „Wir müssen die Menschen überzeugen, wieder in die Kirche zu kommen“

„Wir müssen die Menschen überzeugen, wieder in die Kirche zu kommen“

Horst-Ulrich Müller bei der Amtseinführung in Amern. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Schwalmtal Jetzt ist es offiziell: Pfarrer Horst-Ulrich Müller übernimmt weitere Aufgaben in der evangelischen Kirchengemeinde Waldniel. Im Interview spricht er über kommende Herausforderungen.

Pfarrer Müller, was war das Schönste an Ihrer Amtseinführung?

Horst-Ulrich Müller Es war ein sehr schöner Tag. Es hat mich sehr gefreut, dass um die 65 Menschen in die Amerner Kirche gekommen sind, um mit mir zu feiern, darunter auch die beiden Bürgermeister Andreas Gisbertz (Schwalmtal) und Karl-Heinz Wassong (Niederkrüchten). Es war das erste Mal seit anderthalb Jahren, dass wir wieder in Präsenz zusammen Gottesdienst feiern konnten. Als wir nach dem offiziellen Teil alle im Halbkreis um die Kirche standen, war das ein schönes Gefühl und ein tolles Bild der Zusammengehörigkeit. Gerade die hat ja in der Corona-Pandemie gefehlt.