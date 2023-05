Besuch bei der neuen Bibliotheksleiterin von Schwalmtal und Niederkrüchten Neue Angebote in zwei Leihbüchereien

Die 55-Jährige war zuletzt für Kinder- und Jugendliteratur zuständig in der städtischen Bibliothek in Mönchengladbach, hat zuvor in Einrichtungen in Mettmann und Bergheim gearbeitet. Ein Leben ohne Bücher kann sie sich als „absoluter Buchfan“ gar nicht vorstellen. Den Kreis Viersen kennt die Mutter eines 16-jährigen Sohnes, begeisterte Motorradfahrerin und „Cosy-Crime“-Leserin bisher eher von kurzen Besuchen. Nun sind Niederkrüchten und Schwalmtal ihre neuen Arbeitsorte. Begeistert ist Andrea Otten bereits jetzt - insbesondere von den „tollen Teams aus Ehrenamtlern“ in beiden Leihbüchereien.