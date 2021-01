Schulwahl im Grenzland : So melden Sie Ihr Kind an der weiterführenden Schule an

So melden Sie Ihr Kind an der weiterführenden Schule an

Grenzland Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf die Anmelde-Verfahren für die weiterführenden Schulen in den Westkreis-Kommunen. Was zu beachten ist.

Für die Gesamtschule Brüggen gibt es zwei Termine für persönliche Gespräche: am Freitag, 29., und am Samstag, 30. Januar. Treffpunkt ist das Schulgebäude in Bracht, erreichbar über den Alster Kirchweg. Wegen der Corona-Pandemie ist dazu vorher ein fester Termin zu vereinbaren unter Ruf 02163 5701-590.

Für die Janusz-Korczak-Realschule/Realschule Niederkrüchten: am Mittwoch, 3. Februar, Donnerstag, 4. Februar, und Freitag, 5. Februar, jeweils 13.30 bis 18 Uhr am Standort Waldniel sowie am Samstag, 6. Februar, 10 bis 13 Uhr am Standort Waldniel und Niederkrüchten. An allen Termine können Schüler für beide Standorte angemeldet werden. Terminvergabe für Mittwoch bis Samstag unter Ruf 02163 31941, für alle Termine am Samstag zudem unter Ruf 02163 571380. Für die Europaschule (Hauptschule) können Eltern das Sekretariat aufsuchen am: Mittwoch, 3. Februar, 8 bis 12 Uhr, Donnerstag, 4. Februar, 8 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr sowie am Freitag, 5. Februar, 8 bis 12 Uhr.