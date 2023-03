Einkaufen in Schwalmtal Neues Geschäft im Kranenbach-Center

Spätestens am Donnerstag, 30. März, eröffnet im Kranenbachcenter in Schwalmtal-Amern ein weiteres Geschäft. Nachdem der Discounter Norma dort in einem größeren Neubau gegenüber des Lebensmittelhändlers umgezogen ist, stand dieser Laden leer. Doch auf den 540 Quadratmetern Verkaufsfläche bewegt sich seit vergangenen Montag einiges: Das Team des neuen Woolworth-Kaufhauses um Bezirks- und Filialleiter Nello Di Nicola bereitet alles für die Eröffnung vor. „Je nachdem, wie schnell wir fertig werden, eröffnen wir auch schon am Mittwoch. Doch das werden wird am Morgen entscheiden“, kündigt er an.