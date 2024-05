Sport in Schwalmtal Nächster Ernst-van-Aaken-Lauf mit einigen Neuerungen

Der Termin für den 41. Dr.-Ernst-van-Aaken-Gedächtnislauf des Olympischen Sportclubs Waldniel steht: Freitag, 21. Juni. Die Veranstaltung ist jenem Mann gewidmet, der den OSC Waldniel gegründet und mit seiner Ausdauermethode groß gemacht hat. Der Schwalmtaler Ehrenbürger und legendäre „Laufdoktor“ Ernst van Aaken, hat sich dafür eingesetzt, dass auch Frauen an Marathonläufen, was letztendlich dazu führte, dass sie auch bei Olympischen Spielen teilnehmen dürfen. Am 2. April 2024 jährte sich der 40. Todestag des Sportmediziners.