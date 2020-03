Familienleben in Schwalmtal : Neuer Waldkindergarten bietet Platz für 20 Kinder

Sabrina Hansen will das Haus der Sonne als Waldorfkindergarten führen. Er startet am 1. August als Waldkindergarten in einem Bauwagen. Foto: Birgit Sroka

Schwalmtal Die Einrichtung startet ab 1. August als Waldkindergarten. Während des Umbaus von Haus Gorissen steht ein Bauwagen in Amern.

Haus Gorissen in Waldniel wird durch eine Investorin als Kindertagesstätte für den Waldorf-Kindergarten-Verein umgebaut. „Künftig soll das Haus eine Kulturstätte werden, in der auch Angebote für Erwachsene gemacht werden“, kündigt die Initiatorin Sabrina Hansen (38) an. Sie wohnt in Laar, ist seit 20 Jahren Pädagogin und hat sich nach eigener Aussage in das Konzept der Waldorfkindergärten verliebt. Lange hat sie nach einer Chance gesucht, ihre Ideen mit Gleichgesinnten umzusetzen.