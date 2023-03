Ehrenamtler versorgen 400 Schwalmtaler Neuer Tafelvorstand sucht weitere Fahrer

Die Mitgliederversammlung hat vor kurzem Petra Spangenberg als neue Vorsitzende des Tafelsvereins Schwalmtal gewählt; zum Vorstand gehören weiterhin Stephen Münz als zweiter Vorsitzender, Antonia Liskes als Schriftführerin, Hans Oehmen als Schatzmeister und Michaela Mackes als Beisitzerin. „Wir sind gut aufgestellt“, sagt Spangenberg. Auch die Zahl der Ehrenamtler, etwa beim Sortieren, sei eigtlich ausreichend. Gebraucht würden allerdings so Hans Oehmen perspektivsich Fahrer: „Wir haben zurzeit vier Fahrer, die meist zu zweit unterwegs sind“, so Oehmen. Um Krankheiten oder Ferien auszugleichen, würden man gern weitere vier Fahrer finden. Der Zeitaufwand liege bei rund zwei Stunden am Tag. Die Fahrer würden nicht nur Lebensmittel in der Gemeinde abholen, sondern zu anderen Tafelvereinen in der Umgebung fahren, wenn diese besondere Spenden abzugeben hätten.