Wegen großer Nachfrage Schwalmtal bietet zweiten Kurs für Pedelec-Piloten

Der Kurs findet am Dienstag, 13. August, ab 15 Uhr am Markt 22 in Waldniel statt. Teilnehmen kostet nichts. Udo Berndt, Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizei Viersen, will Informationen und praktische Übungen liefern, die helfen sollen, sicherer und selbstbewusster mit dem Pedelec unterwegs zu sein. Fahrtechniken sollen vorgestellt werden und es werde auch erläutert, so die Gemeinde, wie wichtig die richtigen Einstellungen am Rad seien und wie ein Pedelec gewartet werden sollte. „Der Kurs ist eine großartige Gelegenheit für alle Pedelec-Besitzer, ihre Fähigkeiten zu verbessern und sicherer im Straßenverkehr zu werden“, verspricht Berndt. „Die Resonanz beim letzten Kurs war sehr gut und zeigt, dass der Bedarf in der Bevölkerung besteht“, sagt Schwalmtals Seniorenberaterin Barbara Wenzel.