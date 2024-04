Sportplätze in Schwalmtal Neuer Kunstrasenplatz in Waldniel eröffnet

Mit zehn Prozent beteiligt sich der SC Waldniel an den Kosten, 90 Prozent werden von der Gemeinde Schwalmtal getragen. „Unseren Anteil von 110.000 Euro werden wir über 15 Jahre abbezahlen. Danken möchten wir für die rund 45.000 Euro, die wir an Spenden bisher erhalten haben und die natürlich mit in den Topf fließen“, so Christian Reiners.