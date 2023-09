Industriebrache in Schwalmtal Neuer Investor kauft Rösler-Areal

Die Gemeindeverwaltung gab es am Freitagvormittag per Facebook-Post bekannt: Das Unternehmen MLP Group wird auf dem ehemaligen Rösler-Gelände in Schwalmtal-Waldniel keinen Gewerbe- und Industriepark realisieren. „Der bisherige Eigentümer hat sich entschieden, die Fläche anderweitig zu verkaufen“, erläuterte Bürgermeister Andreas Gisbertz (CDU) auf Anfrage.