Für Kinder in Schwalmtal : Rohbau der neuen Kita ist bereits fertig

Der Neubau an der Industriestraße in Waldniel ist gut fortgeschritten. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Waldniel Die größte Kindertageseinrichtung in der Gemeinde nimmt Form an. Das Deutsche Rote Kreuz und das Heilpädagogische Zentrum werden 70 Kinder in Regelgruppen und 24 in heilpädagogischen betreuen.