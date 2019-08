Schwalmtal : Neue Großtagespflege für neun Kinder

Melanie Gendrisch (mit Tochter Marie), Leiterin des Kindergartens in Vogelsrath, wird auch die neue Großtagespflege an der Ungerather Straße leiten. Träger ist das DRK, hier vertreten durch Kreisgeschäftsführer Detlef Blank. Foto: Birgit Sroka

Schwalmtal An der Ungerather Straße in Schwalmtal-Waldniel startet am 2. September die erste Großtagespflegestelle für mehrere Kinder. Dafür wird ein Haus mit großem Garten genutzt. Alle Plätze sind bereits vergeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sroka

Neun Kinder werden sich am Montag, 2. September, in der neuen Großtagespflege an der Ungerather Straße in Schwalmtal-Waldniel eingewöhnen. Sie ist mit drei eigenständigen Gruppen eine der größten Einrichtungen dieser Art in der Gemeinde.

Auch in Schwalmtal stellte die Erfüllung des Betreuungsanspruchs für Nachwuchs unter zwei Jahre ein Problem dar. „Jede Gemeinde hat das größte Interesse daran, dass jeder Rechtsanspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz oder einen Kindergartenplatz auch erfüllt werden kann“, sagt Werner Bongartz, Fachbereichsleiter Schule, Ordnung und Soziales bei der Gemeindeverwaltung.

Info Rechtsanspruch auf Betreuung Anspruch Seit 2013 haben Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum dritten Geburtstag Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Betreuung Dieser Platz muss nicht in einer Kita bereit gestellt werden, auch Tagesmütter bieten Betreuung an. Großtagespflege Dabei arbeiten mehrere Tagesmütter oder -väter zusammen.

Eigentlich sollte die neue Großtagespflegestelle bereits zum 26. August ihren Betrieb aufnehmen. Doch wegen der Brandschutzvorschriften muss auf der rückwärtigen Hausseite noch eine zusätzliche Fluchttreppe gebaut werden. Die Stahlkonstruktion soll bis zum 15. September angebracht werden. Erst dann kann die Großtagespflege auch in der ersten Etage und im Dachgeschoss Kinder aufnehmen.

Unter den betroffenen Müttern hatte die Ungewissheit, ob und wann ihr Nachwuchs untergebracht werden kann, bereits im Frühjahr für Aufregung gesorgt. In einer Ausschusssitzung hatten einige Mütter ihre Verärgerung zum Ausdruck gebracht. Für die Frauen, die ihren Arbeitgeber informieren müssen, wann sie nach einer Elternzeit die Arbeit wieder aufnehmen, war es unbefriedigend, lange Zeit kein konkretes Datum nennen zu können. „Ich habe meine Elternzeit schon um einen Monat verlängert“, sagt Roxana Willms.

Ihre Tochter (2) soll in der Großtagespflege betreut werden, da Willms an vier Tagen pro Woche insgesamt 20 Stunden arbeiten möchte. „Alle sind bemüht, Familie und Beruf zu vereinbaren, aber das scheitert oft an der Realität“, sagt sie. Willms glaubt, dass sich deshalb viele Mütter viel Zeit lassen, Kinder zu bekommen. „Auch wir werden alle älter. Und wenn es keine jungen Leute gibt, haben wir ein Problem“, meint die Mutter.

Das Kreisjugendamt ist für Schwalmtal zuständig, zeitnah und angemessen für ausreichend Betreuungsplätze zu sorgen. Das Kreisjugendamt fand im Deutschen Roten Kreuz einen Träger für Großtagespflegestellen. Alle Eltern wurden vom DRK informiert, ein Elternabend hat bereits stattgefunden. „Dabei haben wir festgestellt, dass sieben Kinder sofortigen Betreuungsbedarf haben“, informiert Detlef Blank, Kreisgeschäftsführer des DRK.

Diese Mädchen und Jungen beginnen am Montag mit der stundenweisen Eingewöhnungsphase in der Großtagespflegestelle, zunächst im Erdgeschoss. Ab 16. September soll dann die Eingewöhnung in den oberen Etagen folgen. In der Eingewöhnungsphase zahlen die Eltern keine Beiträge. Erst mit dem Start der Regelbetreuung beginnt die Beitragspflicht.

Melanie Gendrisch, Chefin des Kindergartens in Vogelsrath, leitet auch alle neuen Kindergroßtagespflegestellen im Kreis. Gemeinsam mit ihrer Tochter Marie (33) begutachtete sie die Umbauten in Waldniel. Mit dem Privathaus an der Ungerather Straße stand ein Gebäude zur Verfügung. Das Objekt musste für die Bedürfnisse der Ein- und Zweijährigen angepasst werden. Das Haus gehört dem Bauunternehmer Roemer, der sich selbst auch finanziell bei den Umbauten eingebracht hat. Der Mietvertrag wurde für fünf Jahre geschlossen. Es besteht die Option, den Vertrag zu verlängern. Zum Haus gehört ein riesiger Garten. Dort soll jede Großtagespflege einen eigenen Bereich erhalten.