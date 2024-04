Liedermacher aus Schwalmtal Herr Jan veröffentlicht neues Album mit Musik für Kinder

In den vergangenen beiden Jahren hat Sedgwick fast 100 Konzerte in Deutschland und Österreich gegeben. „Wir spielen zunehmend in Erwachsenenclubs“, sagt Sedgwick. Aber er tritt mit seiner Band auch auf Stadtfesten und Musikfestivals auf. Sedgwick hat sich 2021 als Musiker selbstständig gemacht. Neben dem Schreiben von eigenen Stücken und den Konzerten bildet die soeben gegründete Musikschule „Mukke-Bude“ in Osnabrück ein weiteres berufliches Standbein des ausgebildeten Erlebnispädagogen, Erziehers und systemischen Familientherapeuten. Die Musikschule ist in einem alten Waggon beheimatet, in der Familien gemeinsam Musik machen können.