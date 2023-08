Bauarbeiten in Schwalmtal Nächster Teil der K8 in Waldniel wird gesperrt

Schwalmtal · Der Kreis Viersen kündigt den Start der Sanierungsarbeiten in den Bauabschnitten vier und fünf an, am Kreisverkehr K8/Vogelsrather Weg.

24.08.2023, 18:05 Uhr

Der Kreisel an der K8/K25 ist fertig, nun folgt der nächste Bauabschnitt. Foto: Kreis Viersen

Voraussichtlich bis Mittwoch, 30. August, gibt der Kreis Viersen die Bauabschnitte zwei und drei an der Kreisstraße 8 in Waldniel, von Haverslohe bis einschließlich Kreisverkehr K8/K25, wieder für den Straßenverkehr frei. Dafür wird ein anderer Teil der Straße gesperrt, denn: „Dann beginnen die Arbeiten in den Bauabschnitten vier und fünf, die zeitgleich erfolgen, um die Bauzeit zu verkürzen“, teilt der Kreis Viersen mit. Der Kreisverkehr K8/Vogelsrather Weg werde erneuert, außerdem soll die Fahbahn ab dem Kreisel K8/Vogelsrather Weg auf einer Länge von rund 100 Metern mit lärmarmem Asphalt versehen werden. Wie der Kreis Viersen informiert, werden am Kreisverkehr alle vier Zufahrtsarme einschließlich der Geh- und Radwege komplett gesperrt. „Solange es der Bauablauf zulässt, erhalten Fußgängerinnen und Fußgänger die Möglichkeit, den Kreisel in Nord-Süd-Richtung zu queren“, heißt es. Ansonsten werde für den Fußgänger- und Radverkehr nördlich der K8 eine Umleitung über Vogelsrather Weg, Galgheide, Hühnerkamp und südlich der K8 eine Umleitung über Heerstraße, Stöckener Weg, Rochusstraße, Dülkener Straße, Amerner Straße eingerichtet. Für den motorisierten Verkehr soll eine innerörtliche Umleitungsstrecke nördlich der K8 als Ringlösung/Einbahnstraßenregelung eingerichtet werden: „ab der K8 Industriestraße in Richtung Vogelsrath/Norden über Auf dem Mutzer, ab Vogelsrath in Richtung Süden über den Vogelsrather Weg, Galgheide, Hühnerkamp zur K8“. Seit Mai wird die K8 in Waldniel saniert. Die Bauarbeiten in den Abschnitten vier und fünf sollen Ende Oktober abgeschlossen sein. Die Gesamtbaumaßnahme dauert bis Anfang 2024. Der Kreis weist darauf hin, dass witterungsbedingte Verzögerungen nicht ausgeschlossen sind. Die Baukosten betragen insgesamt rund 1,1 Millionen Euro. Für die gesamte Bauzeit in sieben Abschnitten ist eine großräumige Umleitung für den KFZ-Verkehr eingerichtet worden.

(naf)