Geschmückte Straße in Schwalmtal Nachbarschaft im Weihnachtsfieber

Normalerweise ziert den Stahlmast am Ende des Quartelswegs in Amern eine Borussia-Mönchengladbach-Flagge. Aber jetzt ist die Vorweihnachtszeit angebrochen, das bedeutet: Die Flagge musste runter, denn der Mast wird als Stamm eines Christbaums aus LED-Lichterketten gebraucht, der schon von der Landstraße 372 aus zu sehen ist. Die Hausdächer sind ebenfalls mit Lichterketten geschmückt, auch quer über dem Weg leuchten abends LEDs. An den Hausfassaden sind beleuchtete Holzsterne befestigt, in den Vorgärten liegen in Glanzfolie gewickelte Geschenkpäckchen, die Haustüren sind mit Kränzen und Türschleifen dekoriert, die Einfahrt zur Sackgasse ist links und rechts von knapp drei Meter hohen rot-weißen „Zuckerstangen“ flankiert. Dass die weihnachtliche Dekoration am Quartelsweg ein insgesamt so einheitliches Bild ergibt, ist das Werk der gesamten Nachbarschaft. „Wir haben sogar ein eigenes Weihnachtskomitee“, sagt Anwohner Robin Kaboth.