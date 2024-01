Premiere in Schwamtal So mutig waren die Winterschwimmer im Heidweiher

(busch-) Das erste Winterschwimmen am Heidweiher war nichts für alle, die es beim Schwimmen gern kuschelig haben: Bei grauem Himmel und einer Höchsttemperatur von sechs Grad am Samstag waren es doch einige Mutige, die sich von diesem Wetter nicht abhalten ließen und den Sprung in das kühle Nass wagten. Zum ersten Mal hatte der Verein Biber gemeinsam mit der Medizinerin Anne Passers zu dieser herausfordernden Premiere aufgerufen. Die Aktion stand unter dem Motto: „Mit gesunden und neuen Vorsätzen ins neue Jahr starten“. Allzu zimperlich durften die Teilnehmer dabei nicht sein, denn wegen der Betriebsferien im Restaurant Heidweiher gab es für die Winterschwimmer weder Umkleiden noch warme Duschen. Dafür wurden alle richtig wach und hüllten sich nachher in wärmende Handtücher.