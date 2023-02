Neues Angebot in Schwalmtal Begeisterter Musiker startet eigene Gitarrenschule

„Sieben Jahre ist ein guter Start, um Gitarre spielen zu lernen.“ Das weiß Jonas Janßen aus eigener Erfahrung. Er wuchs in Nettetal-Schaag auf, und als die Schwalmtalzupfer in seine Grundschule kamen, um den jungen Schülern das Gitarrespielen nahezubringen, war er sofort Feuer und Flamme, erinnert er sich. „Bei uns in der Familie wurde viel Musik gehört. So war ich immer schon mit Musik verbunden“, erklärt Janßen. Er erhielt Unterricht von Erwin Münten, dem Gründer der Schwalmtalzupfer. „Ich war scheinbar talentiert, vor allem aber engagiert“, erzählt Janßen lachend, „zu manchen Zeiten bin ich in zwei Unterrichtsgruppen gegangen, weil ich so viel Lust darauf hatte.“