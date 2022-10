Benefizaktion in Schwalmtal : Mundartgruppe plant „Neller Advent“

Schwalmtal Zwei Mal wollen die Ehrenamtler bei der beliebten Veranstaltung in der Achim-Besgen-Halle auftreten und Spenden für Bedürftige in Schwalmtal sammeln.

Die „Schpatzen“ pfeifen es von den Dächern – und bald pfeifen sie auch wieder in der Achim-Besgen-Halle zum „Neller Advent“. Mit einer Mischung aus Musik, Mundart, Besinnlichem und Unterhaltung will die Gruppe „Neller Määrtschpatzen“, nicht nur unterhalten, sondern auch für einen guten Zweck auf der Bühne stellen. „Wir wollen mit dem kompletten Erlös Bedürftigen in Schwalmtal helfen“, sagt Klaus Müller, Vorsitzender des Heimatvereins. Moderation Uta Krüger ergänzt: „Wenn es irgendwie geht, treten wir auf. Es gibt so viele Menschen, denen wir damit helfen können.“

Info „Neller Advent“ am Mittwoch, 30. November, und am Donnerstag, 1. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr in der Achim-Besgen-Halle, Turmstraße 2 in Schwalmtal-Waldniel. Eintrittskarten gibt es in der Heimatstube, Niederstraße 52, am: Mittwoch, 9. November, 10 bis 13 Uhr, Donnerstag, 10. November, 15 bis 18 Uhr und Samstag, 12. November, 10 bis 13 Uhr. Während der Veranstaltungen werden Spenden gesammelt.