Begegnunsstätte für Schwalmtal Mühlenturm in Amern soll „Dritter Ort“ werden

Der Kulturhof Deitmar in Emsdetten, das Wasserschloss Reelkirchen in Blomberg-Reelkirchen, der Bahnhof in Löhne und das Stadtteilwohnzimmer in Neubeckum: Sie alle gehören zur ersten Generation der „Dritten Orte“ in NRW, die im Zeitraum 2019 bis 2023 mithilfe eines gleichnamigen Förderprogramms des Landes entstanden sind. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft setzt das Programm von 2024 bis 2028 fort, es wird also eine zweite Generation der „dritten Orte“ geben – und vielleicht gehört dann der Mühlenturm in Amern zu eben jenen kulturellen Begegnungsorten im ländlichen Raum.