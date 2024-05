Unfall in Schwalmtal Schwer verletzter Motorradfahrer per Hubschrauber in Klinik gebracht

Schwalmtal · Bei einem Verkehrsunfall in Schwalmtal ist am Samstagnachmittag ein 64-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

05.05.2024 , 16:08 Uhr

Bei dem Unfall wurden Motorrad und Auto schwer beschädigt. Foto: Rheinische Blaulicht News/Rheinische Blaulicht-News

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15 Uhr auf der Landstraße 371. Dort war eine 60-jährige Autofahrerin in Fahrtrichtung Waldniel unterwegs. „An der Einmündung zur Waldnieler Heide wollte sie nach links abbiegen. Beim Abbiegevorgang kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 64-jährigen Motorradfahrer“, erklärte ein Polizeisprecher. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich Steeg/Eschenrath schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus in Duisburg. Die Autofahrerin wurde per Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie hatte über Schmerzen im Handgelenk geklagt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. Der Löschzug Waldniel der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal sicherte die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Fahrzeugbatterie ab.

(mrö)