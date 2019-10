Schwalmtal : Mondrakete war Namenspate

Der Verein Apollo 11 feiert vom 3. Oktober an das 50-jährige Bestehen. So kam es zum Namen.

Die Lüttelforster hofften damals, als „Apollo 11“ wie eine Rakete zu einem Höhenflug in die Rekorde zu starten. „Im zurückliegenden halben Jahrhundert der Apollo 11 Lüttelforst lösten sich freudige mit schweren Zeiten ab“, sagt Vorsitzender Michael Miazek. Einige Erfolge: 1985: Platz fünf und Fairnesspokal bei der Deutschen Meisterschaft der Hobby- und Freizeitmannschaften in Idar-Oberstein sowie 1995 bis 1997: Die erste Mannschaft dreimal in Folge Meister der Hobbyliga Rheinland und Vierter beim Finale der Hobby- und Freizeitteams des Fußballverbandes Niederrhein.

Info Das ist das Apollo-11-Jubiläumsprogramm: Am Donnerstag, 3. Oktober, ab 11 Uhr: Gerümpelturnier am Sportplatz. Am Freitag, 4. Oktober, ab 18 Uhr: Jubiläumsfeier im Oktoberfest-Stil als blau-weiße Nacht mit Fassanstich (ab 20 Uhr) und zünftigen Wettbewerben, dazu Tanz- und Unterhaltung mit der Partyband Teamwork. Treffpunkt ist bei freiem Eintritt das Festzelt am Sportplatz. Am Samstag, 5. Oktober, ab 14 Uhr: Jubiläumsspiel mit Apollo-Legenden. Schiedsrichter sind dabei Kurt van de Flierdt, erster Apollo-Vorsitzender und heutiger stellvertretender Bürgermeister, sowie Werner Palmen, Vorsitzender des Sportausschusses.