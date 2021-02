Vorhaben ist ins Stocken geraten : Schwalmtal modernisiert Leuchten erst 2022

Schwalmtal Das Vorhaben sollte ursprünglich schon 2020 begonnen werden. Personalmangel und die Corona-Pandemie haben aber für Verzögerungen gesorgt. So sieht der neue Fahrplan aus.

Die Prüfung hat nichts zu tun mit der ursprünglich bereits geplanten Modernisierung des gesamten Schwalmtaler Leuchten-Netzes. Der Start dieses Vorhaben war bereits für das vergangene Jahr geplant. Wegen der Corona-Pandemie und wegen zu wenig Personal im Rathaus war es aber nicht begonnen worden. Der komplette Austausch der Leuchten wird sich, so die Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Verkehr am 23. Februar, sogar bis 2022 verzögern. Denn die Verwaltung will für dieses Vorhaben noch Fördermöglichkeiten nutzen und muss diese erst beantragen. Bereits in diesem Jahr soll zudem damit begonnen werden, 400 LED-Leuchten auszutauschen sowie die neue Steuer- und Regeltechnik zu testen.