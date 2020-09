Gemeinde Schwalmtal spart Energie : Moderne Leuchten für Großturnhalle

Schwalmtal Für 45.000 Euro hat die Halle an der Dülkener Straße moderne LED-Leuchten erhalten, die über ein Lichtmanagementsystem gesteuert werden. Was das bringt.

Es werde LED-Licht heißt es ab sofort in der Großturnhalle an der Dülkener Straße. Dort hat die Gemeindeverwaltung die Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt. Das ist effizient, denn „dadurch spart die Gemeinde etwa 87 Prozent der bisherigen Kosten für das alte Leuchtsystem“, erläutert Ulrich Liebens, bei der Verwaltung zuständig für die Gebäudewirtschaft. Die Kosten für die Umstellung betragen rund 45.000 Euro. Dazu kann die Gemeinde auf eine Förderung für Klimaschutz vom Bundesumweltministerium zurückgreifen; der Förderanteil lag bei 30 Prozent der Kosten. Nach rund 2,5 Jahren sind die Investitionskosten amortisiert.

Welche besonderen Anforderungen werden an die Beleuchtung in Sportstätten gestellt? Das ergibt sich aus der Nutzung. Leuchtmittel dort müssen laut Liebens „ein hohes Maß an Flexibilität und Widerstandsfähigkeit aufweisen, denn Wettkampf- und Trainingssituationen von unterschiedlichen Sportarten brauchen ideale Lichtverhältnisse“. Die neuen Leuchten hielten auch Bällen stand, seien schlag- und stoßfest, sparsam und pflegeleicht. Durch ihre Abstrahlcharakteristik und Blendfreiheit garantierten sie bei schnellen Ballsportarten oder Turnübungen bestes Licht.

Um die Lichtmenge in den dimmbaren Leuchten optimal an den jeweiligen Bedarf anzupassen, wird sie über ein Lichtmanagementsystem gesteuert. Dadurch ist es auch möglich, Energie einzusparen. „Die Beleuchtung passt sich an vorhandenes Tageslicht an und schaltet sich bei Abwesenheit automatisch aus“, erläutert Liebens. Zudem würden die Leuchten länger halten, wenn sie im gedimmten Zustand genutzt werden.