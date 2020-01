Freizeit in Schwalmtal : Mit dem Rad nach Nordhorn pilgern

Schwalmtal Nach einer Pause bietet die evangelische Kirchengemeinde Waldniel wieder eine Radpilgertour an.

Dann geht es unter dem Motto „Glauben mit Leib und Seele“ in drei Etappen bis nach Nordhorn. Übernachtet wird in der Evangelischen Gemeinde Duisburg-Meiderich und in der Gnadenkirche in Gescher. Zwei Tage „Atempause“ sind bei der Stiftung „Kloster Frenswegen“ in Nordhorn eingeplant.