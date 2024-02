Seit Kurzem bei der Gemeindeverwaltung Was Schwalmtals neuer Klima-Manager plant

Wenn er nicht gerade für die Gemeinde an Umweltschutzprojekten arbeitet, verbringt Schwalmtals Klimamanager seine Freizeit mit Sport in der Natur – am Meer, aber auch in den Bergen. Umweltschutz ist dem 39-Jährigen auch in der Freizeit eine Herzensangelegenheit. Deshalb engagiert er sich bei verschiedenen Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen, verteilt mitunter auch schon mal in einer Fußgängerzone Flyer oder sammelt Unterschriften.