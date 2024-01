Für Schüler in Schwalmtal Mehr Grün und mehr Schatten auf Schulhöfen

Im Sommer, wenn sich die heiße stickige Luft in Räumen sammelt, möchte man nur eins: Raus in den Schatten und frische Luft spüren. Das wird in Schwalmtal künftig besser gelingen. In der zweiten Runde des Förderprogramms „Klimawandelvorsorge in Kommunen“ wurden die Außenbereiche der Janusz-Korczak-Realschule am Standort Waldniel und der Kita Waldnieler Heide neu gestaltet.