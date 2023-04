Hilfe für todkranken Schwalmtaler Franz-Josef „Juppi“ Weber Mehr als 400 Menschen wollten „Juppi“ helfen

Je jünger der Spender ist, umso besser: Bis Anfang 60 darf man Stammzellen spenden. Da waren Michel Jansen, 18, und Lars Schiffer, 19, genau die Richtigen. Sie erfuhren über ihre Bruderschaft in Schier von der Aktion und waren sofort bereit, sich registrieren zu lassen.

Und es geht weiter: In den kommenden zwei Wochen ist es möglich, sich beim Bürgerservice im Rathaus, Markt 20 in Schwalmtal-Waldniel unbürokratisch registrieren zu lassen. Der Bürgerservice ist montags und freitags von 10 bis 12 Uhr, dienstags und mittwochs von 10 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 7 bis 19 Uhr geöffnet. Außerdem kann sich jeder ein Registrierungsset per Post nach Hause schicken lassen. Wie es geht, steht auf der Seite www.dkms.de/informieren.

Da jede Registrierung Geld kostet, sind auch Spenden willkommen. Da hat sich der Gospelchor Joyful Voices Niederkrüchten unter der Leitung von Christian Wilke etwas Besonderes ausgedacht: Am Sonntag, 11. Juni, 17 Uhr, gibt er ein Benefizkonzert in der Achim-Besgen-Halle, Turmstraße 2, in Schwalmtal. Alle Spenden gehen an die DKMS, die Deutsche Knochenmarksspenderdatei.