Neue Ausstellung im Rathaus Waldniel : Mit der Kamera und dem Bulli Motive finden

Schwalmtal Markus Borsch, Hobbyfotograf aus Amern, zeigt zurzeit seine Bilder im Waldnieler Rathaus. Die Begeisterung für das Fotografieren entdeckte er in seiner Jugend. Die Geschichte einer Leidenschaft.

Nach dem Lockdown wird es sich lohnen, einfach mal so, ohne Anlass, ins Rathaus am Markt zu gehen. Dort wird man Feuerwehr-Oldtimern begegnen, Rotkehlchen und einem Biber oder den Wahrzeichen der Schwalmtaler Ortsteile. Nach der fünf Jahre dauernden Ausstellung mit Gemälden des Neussers Reiner Lichtenscheidt sind an Wänden der Flure und Räume im Rathaus 29 Fotografien von Markus Borsch zu sehen. Weitere sollen folgen.

Das Portfolio von Markus Borsch ist weit gefächert: lokale Motive wie das Rathaus in Waldniel, die kleinen Straßen der Dörfer, die Seen. Der Bereich Landschaft, Natur und Tierwelt nimmt einen weiteren großen Raum ein. Das liegt auch daran, dass Borsch gerne in seinem Bulli herumreist: „Und wenn ich dann morgens die Tür öffne und den Nebel über der Landschaft sehe, muss ich einfach fotografieren.“ Wenn er zu Hause ist, beschäftigt er sich auch mal gerne mit kleinen fotografischen Stillleben: spielt mit der Wirkung von Licht und Schatten, von Spiegelungen, von Schwarz und Weiß. Am Computer bearbeitet er seine Bilder kaum. Das Motiv muss direkt stimmen. Dabei helfe die Technik seiner digitalen Kamera. Seine Kamera begleitet ihn immer.