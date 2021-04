Diamanthochzeit von Schwalmtaler Lehrer-Paar : Das Eheglück in der Schule gefunden

Am 3. April 1961 sagten Marianne Höfeler und Hubert van Horrick im Münster in Mönchengladbach „Ja“ zueinander. Foto: van Horrick

Schwalmtal Marianne (85) und Hubert (86) van Horrick sind vielen Schwalmtalern als Lehrerin sowie Lehrer, Konrektor und Rektor bekannt. Kennengelernt haben sich beide in der Schule in Bracht - dort wollte die Jubilarin eigentlich gar nicht arbeiten.

Marianne und Hubert van Horrick konnten jetzt ihre Diamanthochzeit feiern. Bis 2020 wohnte das Paar in Schwalmtal-Hehler. Viele kennen den 86-Jährigen und seine eine Jahr jüngere Frau als Lehrer, Konrektor und Rektor sowie als Lehrerin an einigen Schulen im Grenzland. Am 3. April 1961 heirateten Marianne Höfeler und Hubert van Horrick in St. Vitus in Mönchengladbach. Leider müssen sie auf eine große Feier zu ihrer Diamanthochzeit verzichten.

Seit 60 Jahren ein Paar: Hubert und Marianne van Horrick. Foto: van Horrick

Der gebürtige Damer und die Mönchengladbacherin engagierten sich in der katholischen Gemeinde St. Mariä Himmelfahrt in Hostert/Hehler, im katholischer Frauenbund sowie im Heimat- und Geschichtsverein. Hubert van Horrick saß zudem Jahrzehnte für die CDU im Schwalmtaler Rat. Nicht nur die Chronik des Klosters Hostert lag ihm am Herzen. „Ein besonderes Anliegen war ihm – zusammen mit seinem Kollegen Peter Zöhren und der Hauptschule Schwalmtal, der heutigen Europaschule – der Einsatz für die Gedenkstätte Hostert“, erzählt sein Sohn Johannes.

Kennengelernt hatten sich beide als Referendare 1959 an der Schule in Bracht, die Jubilarin war über die Zuteilung dorthin zunächst gar nicht glücklich. Van Horrick wechselte später an die Schule in Hehler, übernahm von dort aus die Vertretung an der Schule in Lüttelforst und ging als erster Lehrer an die Schule Schier/Amern.

Nach der Elternzeit unterrichtete Marianne van Horrick ab 1970 wieder an der Grundschule Hehler; dort blieb sie bis zu ihrer Pensionierung 1997. Ihr Mann wurde bei der Zusammenlegung der Schulen Schier und Amern Konrektor der neuen Mittelschule; dann wechselte er zunächst als Konrektor, später als Rektor an die neue Hauptschule Amern. Diese Hauptschule, die aus den Hauptschulen Waldniel und Amern entstanden war, leitete van Horrick bis zur Pensionierung 1997. Für einige Zeit war er zudem noch kommissarischer Rektor der Hauptschule Niederkrüchten.

Mit dem Jubelpaar freuen sich seine drei Kinder und deren Ehepartner sowie sieben Enkelkinder. Inzwischen wohnen beide in der Nähe von Tochter Hildegard in Elsen bei Paderborn.

